У офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой

Полиция Киева задержала мужчину, вооруженного гранатой, в непосредственной близости от офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.

Согласно заявлению полиции, сотрудники правоохранительных органов арестовали правонарушителя в правительственном квартале. Отмечается, что он находился на улице Банковой недалеко от здания офиса главы государства.

Ранее около дома Зеленского правоохранители задержали группу лиц, вооруженную крупнокалиберным пулеметом. Он рассказал, что пулемет ДШК был установлен вместо задних сидений джипа. Зеленский также напомнил, что дальность стрельбы у этого вида вооружения составляет более трех километров.