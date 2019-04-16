Рядом с домом Зеленского задержали банду с пулеметом

В непосредственной близости от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского правоохранители задержали группу лиц, вооруженную крупнокалиберным пулеметом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

«Эта группа переоборудовала джип "Тойота Прадо" под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более трех километров», — написал он. По словам Геращенко, полиция сработала на отлично и в результате спецоперации никто не пострадал. Депутат заявил, что сейчас правоохранители выясняют их мотивы.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Facebook сообщила, что задержание группы не связано с личностью Зеленского.

«Задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Многим СМИ известно, что именно там проживает семья кандидата в президенты Украины Зеленского, отдельные средства массовой информации через сообщение одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него», — заявила она.

По словам Сарган, покушение готовилось на львовского криминального авторитета Богдана К..

Ранее штаб Зеленского просил правоохранителей о дополнительной охране перед вторым туром президентских выборов.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — 15,95 процента.

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