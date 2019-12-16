На Украине после избиения депутата от партии Зеленского возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту избиения в Сумах депутата Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Михаила Ананченко. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, передает «Страна.ua».

Производство начато по ч. 2 статьи 346 («Насилие в отношении народного депутата») Уголовного кодекса Украины. В сообщении говорится, что органы прокуратуры проводят сейчас комплекс следственно-розыскных мероприятий.

Вечером 15 декабря двое неизвестных в балаклавах избили депутата Ананченко и скрылись. Нападение на парламентария от партии президента Украины Владимира Зеленского произошло возле подъезда его дома. Сам Ананченко выразил надежду на быструю и беспристрастную реакцию на инцидент со стороны правоохранителей.

«Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», — написал нардеп на своей странице в Facebook. Он добавил, что «любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии».

Ранее сообщалось, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики. В пресс-службе парламента заявили, что Национальная полиция Украины возбудила по факту драки уголовное дело.

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