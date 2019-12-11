Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде

Депутат от президентской партии «Слуга народа» Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, Богданец был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. В партии президента Украины Владимира Зеленского обратили внимание на недопустимость «любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы».

В то же время в «Слуге народа» случившееся назвали нападением на парламентария. «Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой — срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам», — говорится в заявлении. В партии указали на кооперацию оппозиционных сил при попытке срыва работы комитета.

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Депутаты уже обратилась к правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент. При этом они попросили аппарат Рады обеспечить возможность стабильной работы комитета.

Ранее 11 декабря стало известно, что драка в Раде произошла между депутатом партии «Слуга народа» Андреем Богданцем и членами фракции «Свобода» Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко. Последние пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

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