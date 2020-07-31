Украинец взорвал на отдыхе гранату и убил троих товарищей

В селе Новый Быков Черниговской области украинец взорвал гранату во время совместного отдыха с товарищами, в результате чего погибли три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

По его словам, в Национальную полицию Украины об инциденте сообщили 30 июля. «По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один госпитализирован», — сообщил Прокопенко.

Среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, находится в больнице. Прокопенко добавил, что на месте происшествия работают следователи.

В конце мая в селе Новоселица Житомирской области арендатор пруда застрелил семь человек, в том числе бойцов Национальной гвардии Украины, которые не в первый раз приехали к нему отдохнуть и порыбачить. По словам жены учинившего расправу Анатолия Захаренко, конфликт разгорелся из-за слов приезжих о том, что они воевали в Донбассе, а он не пустил своих детей в армию.