Расстрелявший на рыбалке бойцов Нацгвардии украинец признан вменяемым

Житель Житомирской области Анатолий Захаренко, расстрелявший 22 мая бойцов Нацгвардии Украины во время рыбалки, признан вменяемым. Об этом заявил начальник регионального управления полиции Юрий Олейник, передает «Страна.ua».

В день убийства Захаренко не был пьян и мог осознавать значение своих действий. «По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера», — сказал Олейник.

Досудебное расследование продолжается, отрабатываются несколько версий для установления объективных причин конфликта.

Ночью 22 мая в селе Новоселица арендатор пруда застрелил семь человек, в том числе бойцов Нацгвардии, которые не в первый раз приехали к нему рыбачить. Среди версий о причинах убийства называлось то, что Захаренко «сдал» правоохранительным органам полицейского, вымогавшего у него деньги, а также спор из-за войны в Донбассе.

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