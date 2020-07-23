Луцкий террорист раскрыл планы захватить собор

Украинец Максим Кривош, который 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке, раскрыл свои первоначальные планы. Об этом пишет «Страна.ua».

Он заявил, что сначала собирался захватить Свято-Троицкий кафедральный собор Православной церкви Украины (ПЦУ), расположенный в Луцке. Мужчина учился там в духовной семинарии.

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«Поскольку он закрыт на карантин, мне пришлось выбирать альтернативный способ», — отметил Кривош.

В отношении Кривоша 23 июля была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ему инкриминируют совершение теракта, захват заложников, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.