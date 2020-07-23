Захвативший автобус в Луцке украинец пообещал раскрыть беседу с Зеленским

Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош пообещал раскрыть подробности беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась, когда он удерживал заложников. Об этом пишет «Страна.ua».

Во время избрания меры пресечения Кривош заявил, что дословно перескажет свой разговор с главой государства перед оглашением приговора, на последнем судебном заседании.

При этом он уточнил, что следователь, выступая в суде, неверно сказал о выдвинутых им требованиях: «Я не требовал от Зеленского сказать, что он террорист в законе».

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.