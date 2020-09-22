ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в призывах к экстремизму, и российского гражданина, жителя Евпатории, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает ТАСС.

Украинец, по данным спецслужбы, распространял в городах Крыма листовки с призывами к нарушению территориальной целостности России. Его задержали 19 сентября. Спустя два дня был задержан и россиянин. У него изъяли компоненты взрывных веществ, оружие и боеприпасы, а также листовки экстремистского содержания.

Ранее сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края задержали руководителя религиозной секты Виссариона. Автоматчики ФСБ увезли его на вертолете. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.