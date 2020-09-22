ФСБ не выполнила обещание по делу Ивана Сафронова

Следователи ФСБ отказались раскрыть советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, детали его дела. Об этом в разговоре с «Коммерсантом» сообщил один из адвокатов Сафронова Иван Павлов.

Защитник рассказал, что в понедельник, 21 сентября, он и его коллеги были приглашены в СИЗО «Лефортово» для следственных действий с участием их подзащитного. «Я не могу сказать, что именно проводилось, но могу сказать, чего мы ожидали — предъявления тех самых злополучных документов, передача которых ставится Ивану в вину», — пояснил Павлов.

Тогда же, по его словам, следователь Следственного управления ФСБ подполковник юстиции Александр Чабан уведомил адвокатов об удовлетворении ходатайства Сафронова, «но понял он его не так, а по-своему». В результате следователь не ознакомил обвиняемого и его адвокатов с сутью обвинений, хотя это им обещалось ранее, и делать этого не собирается, отметил Павлов.

«Это какой-то театр абсурда, и мы сейчас находимся в некотором замешательстве от такого поведения следователя. Получается, что ходатайство удовлетворили, но удовлетворения от этого никто не получил»,— добавил юрист.

Он не исключил, что защитникам придется подавать новое ходатайство о раскрытии документов по делу.

Об обещании ФСБ предъявить Сафронову документы по делу сообщалось в конце июля. Тогда адвокаты от имени своего подзащитного направили следователю ходатайство с просьбой прояснить следующие вопросы: когда конкретно в течение 2017 года и при каких обстоятельствах Сафронов был завербован чешской разведкой, какие именно задания он выполнял, от кого он получал эти задания, какие сведения он собрал и как их передал, а также какими корыстными мотивами он руководствовался.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. В ФСБ заявляют, что в 2012 году его завербовала чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает. Он будет находиться под арестом до 7 декабря.