Россиянина задержали за вступление в запрещенное «ополчение» полковника Квачкова

В Иглинском районе Башкирии 37-летний мужчина задержан по подозрению в том, что с 2015 года он состоял в террористической организации «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (запрещена в России). Об этом во вторник, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Операцию по задержанию предполагаемого участника террористической организации, главарем которой ранее был отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, провели представители региональных управлений СКР и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Задержанный подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»).

Как считает следствие, подозреваемый в 2015 году вступил в «Народное ополчение имени Минина и Пожарского», заведомо зная, что организация решением суда признана террористической и запрещена в России. Затем, с 2015 по 2017 год, мужчина принимал активное участие в деятельности организации, целью которой было насильственное изменение конституционного строя России.

Как отметил Каневский, в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

17 июля сообщалось, что Владимир Квачков посетил Среднеуральский женский монастырь, где встретился с лишенным сана священником Сергием (в миру Николай Романов) и поддержал его.

Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.