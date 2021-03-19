Российский заключенный получил 11 лет за пропаганду терроризма сокамерникам

Заключенный колонии в Смоленской области пропагандировал терроризм среди сокамерников и получил за это дополнительный срок. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает региональное издание SmolDaily.

С конца декабря 2019 года до середины января прошлого года мужчина публично оправдывал терроризм среди сокамерников. Затем в отношении сторонника «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

18 марта суд признал мужчину виновным и осудил его на два года колонии. В местах лишения свободы зэку предстоит провести 11 лет, учитывая предыдущий приговор.

Ранее 18 марта сообщалось, что в Смоленске суд приговорил рядового Руслана Гаджибалаева к двум годам колонии-поселения за пропаганду идеологии терроризма во время службы. Он неоднократно рассказывал сослуживцам о привлекательности идей терроризма и убеждал их в допустимости ведения так называемой священной войны.