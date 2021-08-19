Российским подросткам вынесли приговор за подготовку теракта в школе и техникуме

На Сахалине вынесли приговор двум студентам за подготовку нападения на школу и техникум

На Сахалине Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор студентам техникума Максиму Пудовкину и Илье Грунису по делу о подготовке нападения на школу и техникум в Шахтерске и Углегорске. Об этом «Новой газете» сообщил отец одного из осужденных.

Молодых людей признали виновными в приготовлении к теракту, а также незаконном хранении и приобретении оружия.

Обвинения были предъявлены после того, как им исполнилось 18 лет. Несовершеннолетних студентов задержали в марте 2020 года, до настоящего времени они находились в СИЗО.

Суд приговорил Пудовкина к шести с половиной годам колонии общего режима, а Груниса — к семи. Также обоим назначены штрафы до 30 тысяч рублей.

По версии следствия, они записали CD-диски «Манифест» и разместили его в группе «За светлую Русь» в социальной сети «Одноклассники».

Защита обвиняемых настаивала, что компьютерную экспертизу провели с нарушениями. После чего с подростков сняли обвинение по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Пудовкин и Грунис также были оправданы по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ после того, как экспертиза Следственного комитета России (СКР) не нашла на оружии и СВУ их биологических следов. Однако обрез ружья, предположительно, был найден дома у Груниса в ящике с бельем.

Во время обыска у подростков были изъяли самодельные взрывные устройства и обрез ружья с патронами. По заявлению родителей подсудимых, улики в виде оружия и взрывчатки им подбросили.

Прокуратура запрашивала для подсудимых девять лет колонии каждому. Свою вину они не признали.