Собиравшимся устроить теракт в российском техникуме студентам смягчили приговор

Апелляционный военный суд смягчил наказание экс-студентам Илье Грунису и Максиму Пудовкину, осужденным за подготовку массового расстрела в Сахалинском горном техникуме в поселке Шахтерск. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает «Сахалин.Инфо».

После апелляции срок Груниса сократился до шести лет колонии общего режима, Пудовкина — до пяти лет. Изначально прокуратура требовала для них по девять лет колонии, однако суд первой инстанции оправдал обоих студентов по эпизодам незаконного изготовления взрывчатки. Пудовкин также был оправдан по статье о незаконном приобретении оружия, а Грунис — по статье о пропаганде терроризма.

Экспертиза не нашла на изъятых у молодых людей оружии и взрывных устройствах биологических следов фигурантов, несмотря на то, что обрез ружья якобы был найден в доме у Груниса в ящике с бельем, а самодельное взрывное устройство (СВУ) — в постели Пудовкина. При этом сотрудники ФСБ не смогли предоставить суду видеозапись обыска, сославшись на то, что она уже уничтожена.

19 августа 2021 года сообщалось, что суд приговорил Пудовкина к шести с половиной годам колонии общего режима, а Груниса — к семи. Также обоим были назначены штрафы до 30 тысяч рублей.

Свою вину в подготовке бойни в техникуме фигуранты дела не признали.

