Разработано новое устройство для искусственной вентиляции легких

Исследователи из Великобритании создали дешевый аналог аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Описание своей новой разработки ученые представили в журнале Frontiers in Medical Technology.

Материалы по теме «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты Глоток жизни Как предотвратить кислородное голодание на карантине

Разработка предназначена для проведения СИПАП-терапии — искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением воздуха, помогающим дышать больным со средним и тяжелым течением COVID-19.

Обычно электровентилятор в устройстве соединен с так называемым дыхательным контуром, состоящим из маски для лица, фильтра, контролирующего поток кислорода в клапане, и трубки для выдоха. Устройство способно создавать четыре различных уровня давления воздуха в зависимости от нужд пациента.

В ходе испытаний на здоровых добровольцах аппарат успешно поддерживал необходимый уровень насыщения крови кислородом (от 96 до 100 процентов), не вызвав гипоксии или гиперкапнии — переизбытка углекислоты в крови.

Компоненты прототипа в сумме стоят около 150 фунтов стерлингов (примерно 15 тысяч рублей) при средней стоимости СИПАП-аппаратов в 600 фунтов стерлингов (около 61 тысячи рублей). Разработчики особо подчеркивают, что аппарат предназначен для стран с низким и средним доходом на душу населения. Он также рассчитан на работу с концентраторами кислорода. Его клинические испытания проходят в Уганде.

