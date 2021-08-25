В России создадут уникальный ускоритель частиц

В Новосибирске приступили к строительству источника синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Уникальный ускоритель частиц, создаваемый в наукограде Кольцово, позволит физикам и ученым из других областей науки проводить исследования с использованием рентгеновских лучей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что синхротрон будет построен усилиями исключительно российских ученых. Эта установка представляет собой ускоритель, внутри которого частицы движутся по кругу со скоростью света, разгоняясь с помощью мощных электромагнитов. Создание синхротрона планируется завершить к 2023 году, а научные исследования начнутся в 2024 году. Стоимость строительства научной установки оценивается в 37,1 миллиарда рублей.

СКИФ будет вмещать в себя экспериментальные станции, при этом первая станция будет завершена до конца 2023 года. Всего планируется построить восемь станций, две из которых будут принадлежать новосибирскому центру вирусологии «Вектор». Изготовителем оборудования для синхрофазотрона является Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН.