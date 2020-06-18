Обнаружены гигантские природные ускорители частиц

Международная группа астрофизиков выяснила, что высокоэнергетические гамма-лучи квазаров испускаются по всей длине струй плазмы (джетов), которые протягиваются на тысячи световых лет. Это делает джеты самыми гигантскими природными ускорителями частиц. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе EurekAlert!.

Гамма-лучи порождаются многими космическими объектами, включая квазары, которые представляют собой галактики с активным ядром. Интенсивность излучения меняется в течение небольших периодов времени, из-за чего ученые считали, что непосредственным источником высокоэнергетической радиации является, например, сверхмассивная черная дыра, занимающая относительно небольшую область пространства.

В новом исследовании астрономы наблюдали за радиогалактикой Центавр А в течение 200 часов и идентифицировали область, испускающую гамма-лучи, протяженностью несколько тысяч световых лет. Это указывает на то, что ускорение частиц происходит по всей длине плазменных струй.

Результаты указывают на то, что радиогалактики представляют собой высокоэффективные релятивистские ускорители электронов. Эти объекты вносят существенный вклад в перераспределение энергии в межгалактической среде.

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