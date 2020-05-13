Раскрыта тайна частиц-призраков из глубин космоса

Российские ученые ФИАН, МФТИ и ИЯИ РАН нашли связь между космическими нейтрино и вспышками в далеких галактиках с активными ядрами, где расположены сверхмассивные черные дыры. Таким образом, исследователи приблизились к разгадке происхождения нейтрино сверхвысоких энергий из глубин Вселенной. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Исследователи сравнили данные, полученные при наблюдении квазаров и с помощью нейтринного телескопа IceCube в Антарктиде. Оказалось, что нейтрино с энергией более 200 триллионов электронвольт образуется в центрах квазаров с массивными черными дырами, аккреционными дисками и выбросами горячего газа. При этом была выявлена связь между рождением нейтрино и вспышками радиоизлучения в активных галактиках. Вероятность случайного совпадения составляет 0,2 процента.

Нейтрино представляет собой фундаментальную частицу, которая чрезвычайно слабо реагирует с веществом, за что ее часто называют «частицей-призраком». Основными источниками нейтрино являются Солнце и сверхновая 1987A. При этом ученые регистрировали нейтрино, чья энергия была в миллионы раз выше, которые приходили из глубин космоса, однако их происхождение оставалось неизвестным.

IceCube представляет собой крупнейшую по объему нейтринную обсерваторию в мире. Она состоит из более чем пяти тысяч оптических детекторов (фотоумножителей), установленных по 60 штук в отдельных скважинах, глубина которых достигает 2,5 километра. Фотоумножители регистрируют мюоны, порождаемые мюонными нейтрино, приходящими с северной стороны Земли.

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