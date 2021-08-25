После потасовки в парламенте армянского депутата увезли на скорой

После стычки в Национальном собрании Армении депутата от блока «Айастан» Гегама Назаряна забрала машина скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

По словам его однопартийца Гегама Манукяна, пострадавшего увезли в офтальмологический центр имени Малаяна. Он отметил, что во время драки в армянском парламенте Назарян получил травму глаза.

По предварительной информации, других пострадавших в потасовке нет.

Ранее стало известно, что во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Национальном собрании парламентарии вступили в столкновения с сотрудниками службы охраны. Конфликт начался после того, как охранники попытались вывести из зала заседаний депутата от оппозиционного блока «Честь имею» Анну Мкртчян, назвавшую главу правительства «капитулянтом».

Пашинян был переназначен на пост премьер-министра Армении после внеочередных выборов в Национальное собрание республики, на которых его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство (72 из 105 мандатов). До этого в стране несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки главы правительства. Противники Пашиняна называли его предателем и обвиняли в поражении от Азербайджана в последней войне в Нагорном Карабахе.