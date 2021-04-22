В Ереване произошли стычки митингующих и полиции

В Ереване возле здания Генеральной прокуратуры Армении между протестующими и правоохранителями произошли стычки. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции собрались возле здания органа власти в поддержку задержанных оппозиционеров из Сюникской области. Митингующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и выкрикивали в его адрес оскорбления, после чего стали кидать в полицейских пластиковые бутылки и яйца. Правоохранители начали задерживать дебоширов.

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«Пострадал один из полицейских, и мы ему желаем здоровья. При этом хочу сообщить, что есть много задержанных, и их судьбой мы сейчас займемся», — сказал один из организаторов акции.

С ноября прошлого года в Армении проходят протесты с требованием отставки Никола Пашиняна. Его считают виновным в поражении в военном конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Одна из последних значимых акций протеста произошла во время визита политика в Сюникскую область. Там между сотрудниками охраны армянского премьера и демонстрантами произошла стычка.

Премьер заявил о необходимости привлечь виновников конфликта к ответственности. В результате было возбуждено уголовное дело и задержаны более 15 человек, в том числе глава общины Мегри Мхитар Закарян. К некоторым из них, по некоторым данным, применяли силу.