Охрана Пашиняна подралась с протестующими

Охрана премьер-министра Армении Никола Пашиняна подралась с жителями города Мегри Сюникской области, протестующими против приезда главы правительства. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает «Интерфакс».

Пашинян пытался пройтись по городу. Его сопровождали более сотни человек и выкрикивали оскорбления. Премьер-министр сел в машину и покинул Мегри.

При этом, как сообщает «Sputnik Армения», на улицы также вышли сторонники Пашиняна. У них случился конфликт с протестующими. В ходе потасовки главе Службы госохраны Саркису Ованнисяну порвали пиджак.

Накануне, 20 апреля, житель села в Вайоцдзорской области не позволил Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего во время последней войны в Нагорном Карабахе.

В Армении с середины ноября проходят акции с требованием отставки Пашиняна. Его обвиняют в последнем вооруженном конфликте с Азербайджаном.