Пашинян назвал сроки своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте назвал сроки своего ухода в отставку, сообщает ТАСС.

По его словам, это случится в последнюю декаду апреля, исходя из договоренностей между ведущими политическими силами страны и президентом страны Арменом Саркисяном о проведении досрочных парламентских выборов.

При этом политик отметил, что для соблюдения конституционных процедур спустя семь дней после отставки он снова выдвинет себя на пост главы правительства. «Остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а [правящая] фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы», — сказал Пашинян.

Ранее на решение Пашиняна уйти в отставку отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что позиция армянского премьера не требует немедленного телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.

В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. До окончания выборов он останется исполняющим обязанности главы правительства.