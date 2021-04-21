Пашинян потребовал жестко наказать армянских протестующих

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от силовых структур жестко наказать организаторов акций против его приезда в город Агарак, где произошла драка между протестующими и охраной политика. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По его словам, правоохранители должны приложить все усилия, чтобы не допустить воцарения в стране атмосферы безнаказанности «предельно видимыми для общественности способами». «Обращаясь к сегодняшнему инциденту, скажу, что налицо нарушение закона», — сказал Пашинян.

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Столкновения между сотрудниками охраны армянского премьера и демонстрантами произошли во время визита политика в Сюникскую область. Пашинян пытался прогуляться по Агараку, но его встретили около сотни сторонников оппозиции и стали выкрикивать оскорбления. После этого премьер сел в машину и покинул город.

Позже на улицы Агарака вышли сторонники Пашиняна, у них произошел конфликт с протестующими, завязалась драка. В ходе потасовки главе Службы госохраны Саркису Ованнисяну порвали пиджак. По данным «Sputnik Армения», после инцидента было возбуждено уголовное дело.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В ответ на это власти пообещали провести в стране новые выборы.