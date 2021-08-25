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Байден заявил о достижении G7 договоренности по «Талибану»

Байден: G7 договорились выступать единым фронтом в отношении к «Талибану»
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что страны «Большой семерки» (G7) достигли договоренности по движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, государства Большой семерки будут выступать единым фронтом в отношении талибов.

Ранее лидеры стран G7 в заявлении по итогам видеоконференции отметили, что главным условием для признания власти «Талибана» в Афганистане является выполнение боевиками взятых на себя международных обязательств. Лидеры G7 назвали обеспечение безопасной эвакуации из Кабула до 31 августа основным обязательством талибов, а также согласовали дорожную карту взаимодействия с «Талибаном».

Пока ни одна из стран G7 не признала власть талибов в Кабуле. Однако подобный политический шаг позволит «Талибану» обращаться к государствам «Большой семерки» за поддержкой.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как 15 августа без боя заняли столицу Кабул. Президент Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас боевики совместно с временным советом формируют новое правительство в Афганистане.

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