В России стартовал форум малых городов

В Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский форум малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас очень символично, что юбилейный пятый форум проходит на территории Нижнего Новгорода в год его 800-летия. Символично еще и тем, что Нижний Новгород расположен на слиянии двух рек — Оки и Волги», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

В рамках форума планируется обсудить вопросы городского планирования, зеленых территорий, воды, жилых зон и вовлечения россиян в преобразования городской среды.

Форум проходит ежегодно на протяжении пяти лет. Организаторы форума позиционируют его как площадку для обмена опытом между властью, жителями и архитекторами. В этом году основной темой форума станет город и вода.