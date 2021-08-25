Из жизни
 
Последние новости
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей
Россиянам раскрыли стоимость взлома аккаунтов в соцсетях
Разведка США не смогла сделать конкретный вывод о происхождении коронавируса
Пресс 56-летней супермодели в полуобнаженной съемке удивил фанатов
В Москве рабочий сорвался с троса и разбился насмерть 
Минобороны утвердило облик российских дронов-камикадзе
Четыре туриста пропали в Хабаровском крае
Названа причина расселения человека по миру
Рассекречены планы Японии применить оружие на основе сибирской язвы против СССР
СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

Урюпинский квартирный лев выглянул в окно и напугал жильцов

Перейти в «Мою Ленту»
читатели «Блокнот Волгоград»

Российская семья из Урюпинска завела льва в качестве домашнего животного. Об этом сообщает «Блокнот-Волгоград».

Видео с хищником, снятое читателями издания, было опубликовано на YouTube. Как рассказали очевидцы, выглядывающего в окно львенка заметили около двух месяцев назад в центре города. По словам жительницы района, играющие на улице дети стучали по стеклу палками. Женщина призналась, что представшая перед родителями картина шокировала их. Она также добавила, что при виде детей с палками хищник проявляет агрессию и кидается на окно с лапами.

Отмечается, что в настоящий момент лев достиг размера взрослого питбуля. Жительница пояснила, что больше всего урюпинцев беспокоит безопасность содержания льва в квартире. Они опасаются, что животное сможет выломать окно, которое не защищено решетками и открыто на проветривание.

Беспокойство у жителей района вызывает и тот факт, что никто не видел, чтобы хищника выгуливали. В то же время они предполагают, что в квартире проживают любители экзотических животных: недавно во дворе дома женщина гуляла с большой змеей красно-желтого цвета.

В 2017 году глава департамента природопользования и охраны окружающей Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что в квартирах москвичей можно обнаружить пантер, медведей, волков, крокодилов и других экзотических животных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Петербуржец обнаружил в своей квартире экзотическую змею
Россиянин поймал в лесу волка и поселил его на балконе
У жителя Москвы отобрали несколько десятков крокодилов и пингвинов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
21:1219 августа

Знаменитый мотогонщик женился на сводной сестре

20:2919 августа

Диетолог предупредила об опасности яблок при похудении

19:1319 августа

Принц Гарри раскроет правду о своем настоящем отце и любовнике принцессы Дианы

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
18:3219 августа

Огромные акулы-людоеды съели тушу горбатого кита

17:0619 августа

Мужчина снял на видео загадочное существо со множеством мохнатых ног

16:1819 августа

Щедрые посетители ресторана оставили официантке больше 70 тысяч рублей на чай

Из жизни00:0220 июня

«Они не знают, что делают»

Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
15:1319 августа

Акула обошлась без самцов и родила сама от себя

14:1519 августа

Девушка подслушала разговоры парня во сне, разоблачила измену и выгнала его

13:2519 августа

Сын вернулся к родителям через четыре месяца после своих похорон

Россия
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
В Азии 80 миллионов человек стали крайне бедными
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Назван российский регион с наибольшим уровнем бедности
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
В Кремле назвали непростой ситуацию с ростом цен в России
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакер из влиятельной российской группировки ответил на обвинения Запада
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
Тяжелобольной комик рассказал о своем состоянии
В Минюсте назвали причину признания «Дождя» иноагентом
Коллега найденного мертвым экстрасенса рассказала о его проблемах с наркотиками
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Haval выбрал новое имя для «Большой собаки» в России
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
В России создали еще один беспилотник
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Volkswagen Jetta обновился и получил мотор от Taos
Посмотрите на самые необычные «Лады» фестиваля «ЖиФест»
Эти машины даже не представляли, во что превратятся на пенсии
В России появился новый Chevrolet Trailblazer
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Горы и лес слышат тебя»
Как живет и во что верит один из самых малочисленных народов России
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В нижегородском зоопарке появились смеющиеся кукабарры
Все материалы