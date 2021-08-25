Урюпинский квартирный лев выглянул в окно и напугал жильцов

читатели «Блокнот Волгоград»

Российская семья из Урюпинска завела льва в качестве домашнего животного. Об этом сообщает «Блокнот-Волгоград».

Видео с хищником, снятое читателями издания, было опубликовано на YouTube. Как рассказали очевидцы, выглядывающего в окно львенка заметили около двух месяцев назад в центре города. По словам жительницы района, играющие на улице дети стучали по стеклу палками. Женщина призналась, что представшая перед родителями картина шокировала их. Она также добавила, что при виде детей с палками хищник проявляет агрессию и кидается на окно с лапами.

Отмечается, что в настоящий момент лев достиг размера взрослого питбуля. Жительница пояснила, что больше всего урюпинцев беспокоит безопасность содержания льва в квартире. Они опасаются, что животное сможет выломать окно, которое не защищено решетками и открыто на проветривание.

Беспокойство у жителей района вызывает и тот факт, что никто не видел, чтобы хищника выгуливали. В то же время они предполагают, что в квартире проживают любители экзотических животных: недавно во дворе дома женщина гуляла с большой змеей красно-желтого цвета.

В 2017 году глава департамента природопользования и охраны окружающей Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что в квартирах москвичей можно обнаружить пантер, медведей, волков, крокодилов и других экзотических животных.