Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») планирует модернизацию танков Т-80БВМ. Машине повысят основные характеристики, включая огневую мощь и подвижность, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

В сообщении, опубликованном в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», говорится о направлениях модернизации танка. УВЗ планирует повысить параметры подвижности, защищенности и командной управляемости Т-80БВМ.

Танк Т-80БВМ является модернизацией советского Т-80БВ. Разработку ОАО «Омсктрансмаш» (входит в УВЗ) впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2020». Машина получила усовершенствованный газотурбинный двигатель ГТД-1250 мощностью в 1250 лошадиных сил, новый прицел наводчика и доработанный механизм заряжания, позволяющий использовать снаряды «Свинец» и «Свинец-2».

Защищенность машины повысили новой динамической защитой «Реликт» и комплектом решетчатых экранов. Танк может дополнительно оснащаться комплексом активной защиты «Арена-М». Командную управляемость Т-80БВМ повысили с помощью установки цифрового комплекса радиосвязи «Акведук».

