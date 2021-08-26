США ударили по крупнейшему немецкому банку

Власти США начали расследование в отношении одного из подразделений Deutsche Bank

Подразделение по управлению активами крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank — DWS — попало под расследование со стороны властей США. Как сообщает The Wall Street Journal, фирму обвинили в несоответствии требованиям экологического, социального и корпоративного управления.

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Федеральные прокуроры заинтересовались DWS после того, как бывший сотрудник Дезире Фикслер заявил, что фирма завысила показатели устойчивости по некоторым инвестициям. Проверка, проводимая Комиссией по ценным бумагам и биржам, находится на ранней стадии. DWS ввела в заблуждение инвесторов и приукрасила свои усилия по обеспечению устойчивости. Фирма рисовала для своих клиентов более радужную картину, хотя на самом деле имела трудности со своей экологической, социальной и корпоративной инвестиционной стратегией.

Deutsche Bank владеет контрольным пакетом акций фирмы DWS, и для немецкого банка расследование стало ударом. Ценные бумаги Deutsche Bank упали на 1,9 процента, а акции DWS — на 12 процентов. Расследование усугубило множество юридических проблем для главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиана Сьюинга, который стремится воспользоваться преимуществом тренда на инвестиции, направленные на экологические или социальные цели.

В июне 2021 года немецкому банку уже пришлось разбираться с жалобами клиентов. Тогда потребители были недовольны навязыванием непонятных услуг. В итоге Deutsche Bank уволил несколько сотрудников и выплатил более 10 миллионов евро компенсации крупнейшему в мире производителю вина J.Garcia Carrion.