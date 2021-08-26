Китайские компании выгонят из США

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер объявил, что китайские компании должны подчиниться новым правилам аудита США и разрешить американской стороне проверку их финансовых материалов. Если фирмы не выполнят этого требования до 2024 года, их «выгонят» с американского фондового рынка, подвергнув их акции делистингу (исключению из списков фондовых бирж). Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас на фондовом рынке США размещены акции сотен китайских компаний, что уже позволило им привлечь миллиарды долларов. В конце 2020 года американские власти приняли закон, по которому иностранные компании в течение трех лет должны обеспечить США контроль за качеством аудита, иначе им будет грозить делистинг. Ограничение придумали в первую очередь для того, чтобы «наказать» китайских эмитентов. Дональд Трамп, в то время действующий президент США, подчеркнул, что азиатские фирмы десятилетиями пользовались американскими биржами и получали оттуда средства.

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Глава SEC Гэри Генслер 24 августа предупредил, что будет строго соблюдать новые правила и не допустит никаких отсрочек в проверках. В ближайшее время азиатские фирмы подвергнутся более тщательному аудиту. Если предприятия откажутся, их акции могут быть исключены из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи и биржи Nasdaq уже в 2024 году. «Путь свободен, — заключил Генслер. — Часы тикают».

По словам Генслера, инвесторы нуждаются в «полном и справедливом» раскрытии информации аудита, добавив, что ведомство уделит особое внимание сведениям о «регуляторных рисках, различных политических рисках» для китайских активов в случае, если на родине компании попадут под давление властей. Глава SEC утверждает, что проверки, скорее всего, проведут в 2022 году.

Жесткая позиция Гэри Генслера развеяла надежды крупных банков, бирж и управляющих активами, которые получают большую прибыль от торговли китайскими акциями, на то, что выполнение поручения Конгресса будет отсрочено. Это дало бы Пекину больше времени для заключения сделки с вашингтонскими регулирующими органами, которая позволила бы продолжить процесс торговли акциями.

В последние месяцы Пекин подверг масштабным репрессиям компании, торгующие на американских биржах, что вызвало резкое падение цен на их акции и вызвало недовольство инвесторов. Эти действия китайских властей побудили Комиссию по ценным бумагам и биржам приостановить новые IPO азиатских компаний.