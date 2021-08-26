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В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для части пенсионеров

Депутат Госдумы Федоров предложил продлить каникулы для работающих пенсионеров
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Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Об этом в четверг, 26 августа, пишет RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В обращении законодатель отметил, что в течение 2021 года продолжается пандемия COVID-19, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

По словам Федорова, работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности, регулярно посещая трудовые коллективы. Кроме того, они пользуются общественным транспортом.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в тексте обращения.

24 августа указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин. Средства получат 43 миллиона человек, уточняла замглавы Минтруда Ольга Баталина. Общий объем средств составит около 500 миллиардов рублей.

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