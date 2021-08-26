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Япония выразила России протест из-за военных учений на спорном острове

Генсек кабмина Японии: Токио выражает Москве протест из-за учений на острове Итуруп
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Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Токио выражает Москве протест из-за военных учений российской стороны на спорном острове Итуруп. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, его цитирует Kyodo News.

С 26 по 29 августа Минобороны России будет проводить учения на острове Итуруп, который Япония считает своей территорией. Кроме того, с 13 по 17 сентября пройдут стрельбы, заявил Като. «Мы выразили России протест и заявили, что такие учения неприемлемы», — подчеркнул политик.

Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией и требует от России признать над территориями японский суверенитет. Власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва не признает сам факт территориального спора с Японией.

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