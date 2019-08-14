Японцы попытались раздать жилье бесплатно и потерпели неудачу

Власти японского поселка Окутама, расположенного в префектуре Токио и страдающего от убыли населения, предложили всем желающим бесплатное жилье и налоговые льготы, но за четыре года действия программы лишь семь семей согласились там поселиться. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Многие дома в поселке пустуют, причем некоторые находятся в отличном состоянии — за ними ухаживают сотрудники местной администрации. Всего в Окутаме в настоящее время проживает около пяти тысяч человек — в два раза меньше, чем в 1970-х. Путь из поселка до центра Токио занимает два часа, трудоустроиться здесь нелегко, поэтому местные жители в последние десятилетия постепенно покидали свои дома. Некоторые состарились и умерли, оставив недвижимость в наследство родственникам. Часть наследников добровольно передала дома в собственность поселковой администрации — продать жилье в столь непопулярном месте почти невозможно.

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«Мы бы хотели привлечь новых жителей, но зачастую ожидания людей намного превосходят действительность», — рассказал изданию сотрудник администрации, ответственный за распределение бесплатного жилья. Одна из семей, по его словам, переехала в поселок, получила в пользование полноценный дом, но вскоре сбежала: родители поняли, что из Окутамы детям слишком сложно добираться до школы.

Всего в Японии в 2018 году насчитывалось более восьми миллионов пустующих домов и квартир (данные японского министерства земли и инфраструктуры), отмечает The Wall Street Journal. Доля невостребованной жилой недвижимости достигла рекордных 13,6 процента от всего жилого фонда страны.

Ранее в августе стало известно, что власти деревни Гроссдитвиль (Швейцария, кантон Люцерн) приняли решение удерживать жителей от переезда, предлагая им материальную компенсацию. Местным уроженцам в возрасте до 30 лет будут предоставлять субсидию в 1,5 тысячи франков (около 100 тысяч рублей) и жилье, в том случае, если они останутся в деревне после того, как съедут от родителей.

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