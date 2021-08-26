В Совфеде оценили инициативу продлить работающим пенсионерам новогодние каникулы

Член Совета Федерации и председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил предложение депутата Госдумы Евгения Федорова продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. По словам политика, эта инициатива, скорее всего, не пройдет трехстороннюю комиссию по законотворческой деятельности и внутренние решения будут приниматься на местах. Свою точку зрения сенатор высказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Федоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Письмо с соответствующей инициативой было направлено на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

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В обращении законодатель отметил, что в течение 2021 года продолжается пандемия коронавируса, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей. По словам Федорова, работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности, регулярно посещая трудовые коллективы. Кроме того, они пользуются общественным транспортом.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в тексте обращения.

«Дополнительные дни отдыха — это дополнительные расходы»

Валерий Рязанский в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что подобные предложения должны проходить трехстороннюю комиссию. «Все такого рода изменения в законодательстве идут через переговоры правительства, работодателей и профсоюз. Потому что у объедения работодателей могут возникнуть вопросы. Дополнительные дни обязательного отдыха — это деньги, которые нужно уплатить из доходов нанимателя», — объяснил Рязанский.

Политик отметил, что для большого числа людей работодателем выступает само государство. Это значит, отметил сенатор, что оплата дополнительных дней отдыха будет идти из бюджета.

«Трудно представить, что кто-то будет возражать против дополнительных и тем более оплачиваемых дней отпуска. Но, как показывает практика, такие решения принимаются точечно и разово. Думаю, что это предложение будет обсуждаться, но у меня нет уверенности, что здесь будет достигнут успех. Потребуется серьезное обоснование, почему работающим пенсионерам требуется именно четыре дня, а не десять например. С точки зрения причины, я думаю, будет очень сложно это объяснить. Скорее это будут внутренние решения на местах», — заключил Рязанский.

В завершение разговора, он напомнил прошлогоднюю дискуссию, разгоревшуюся вокруг статуса выходного дня для 31 декабря. Политик отметил, что подробные вопросы всегда вызывают бурную реакцию в российском обществе.

Ранее, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Средства получат 43 миллиона человек, уточняла замглавы Минтруда Ольга Баталина. Общий объем средств составит около 500 миллиардов рублей.