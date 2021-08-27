Стало известно о записи новых песен группы ABBA

Шведская поп-группа ABBA планирует выпустить пять новых песен после 39-летнего перерыва в творчестве, пишет The Mirror.

Ожидается, что новые композиции выйдут 3 сентября. В этом же месяце пройдет шоу Abba Voyage. Будут ли представлены новые записи на мероприятии — не сообщается. Согласно аккаунту ABBA Voyage в Twitter, концерт пройдет 2 сентября.

Как стало известно The Sun, перед зрителями выступят все члены группы. Шоу пройдет в специально построенном театре на востоке Лондона. Во время выступления так же будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Основанная в 1972 группа АВВА выступала десять лет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидения» в 1974 году. Последний студийный альбом под названием The Visitors («Посетители») был выпущен в 1981 году.

Ранее альбом поп-группы ABBA продержался тысячу недель в британском хит-параде.

