Муж сбежал от жены из-за ребенка с головой в форме груши

Жительница Руанды лишилась мужа, семьи и работы из-за сына с головой в форме груши

Жительница Руанды осталась без мужа и семьи из-за того, что у нее родился ребенок с отклонением. Об этом сообщает издание Daily Star.

Бадженезе Либерате, у которой уже есть несколько детей, родила ребенка с отклонениями. Череп мальчика был сильно деформирован и имел грушевидную форму.

Увидев сына, муж женщины окрестил его дьявольским отродьем и сбежал. Напоследок он посоветовал жене убить ребенка. Семья женщины тоже отказалась от нее.

Либерате, которая вдобавок ко всему осталась без работы, пришлось самостоятельно заботиться о себе и сыне. Добрый незнакомец согласился отвезти ее в деревню, куда она переехала, оставив в городе остальных детей.

Женщина не имеет возможности обратиться за медицинской помощью, поэтому даже не знает, от какого недуга страдает мальчик. Жители деревни тоже начали издеваться над Либерате. Они называли ребенка монстром и смеялись над ним.

На сайте GoFundMe создана страница для благотворительного сбора средств, чтобы Либерате могла отправиться за границу для лечения ребенка. «Этот ребенок родился таким. Люди называют его инопланетянином из-за его внешности. Отец ребенка покинул его мать, всего единожды взглянув на него», — говорится на странице.

Ранее сообщалось, что в США родилась девочка с двумя ртами. Первые признаки отклонения были замечены, когда ребенок еще не появился на свет.

