В Польше рассказали о проблемах российской «Арматы»

Defence24: у российских танков Т-14 «Армата» могут быть проблемы с конструкцией

Задержка в получении российской армией первых танков Т-14 «Армата» может «указывать на ряд проблем в конструкции», передает портал Defence24.

Польское издание обращает внимание на то, что российские военные получили первую партию не серийных, а опытных вариантов Т-14 «Армата».

«Потребность российской армии в Т-14 составляет примерно 2300 единиц. Тем не менее, производство такого количества может быть очень сложным для военной промышленности, в частности, для Уралвагонзавода (...) поскольку он давно борется с финансовыми проблемами», — пишет портал.

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В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что госкорпорация отгрузила первую партию танков Т-14 «Армата» в российские войска. В том же месяце замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что до конца текущего года российская армия получит 20 танков Т-14 «Армата». По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Михаила Осыко, на новых танках «будет отрабатываться и совершенствоваться тактика боевого применения, потому что это концептуально другая машина».

В январе прошлого года американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы (ВС) России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей. «Военные аналитики указывают на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14 наряду с другими как причину очередных задержек», — утверждалось тогда в публикации.