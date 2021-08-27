Женщина рассказала о жизни без пупка из-за редкого врожденного дефекта

Жительница американского штата Канза осталась без пупка из-за редкого врожденного дефекта и научилась принимать себя такой, какая она есть. Об этом сообщает издание The Mirror.

30-летняя Джесс Кауфман (Jess Kaufman) страдает из-за редкого врожденного дефекта, который называется омфалоцеле, или пуповинная грыжа. Из-за омфаолцеле органы плода в утробе матери неправильно развиваются вне брюшной стенки. При рождении ребенка врачам приходится зашивать органы внутрь его тела

«В детстве мне пришлось перенести хирургическую операцию, в ходе которой внутренние органы зашили внутрь моего тела. У меня остался шрам в том месте, где врачи зашили брюшную полость. Поэтому я живу без пупка», — пояснила Кауфман.

Американка не знает обстоятельств своего рождения, так как ее сразу отдали на усыновление. Все, что ей известно — у ее биологической матери были осложнения при беременности, которые могли повлиять на развитие плода.

Из-за отсутствия пупка в детстве у американки были проблемы с самооценкой. Другие дети давали ей обидные прозвища, например, называли инопланетянкой. Из-за этого девочка была очень застенчивой и всегда старалась скрыть свою особенность. На пляже она носила слитные купальники.

Люди говорили ей, что она сможет сделать пластическую операцию, когда подрастет, но из-за таких слов она еще больше смущалась.

В подростковом возрасте переживания из-за необычного пупка толкали Кауфман на радикальные меры. Брат женщины по имени Тейлор работал мастером по пирсингу и сделал ей пирсинг в том месте, где должен располагаться пупок.

С возрастом Кауфман стала принимать себя такой, какая она есть. Сейчас женщина ведет себя открыто и честно со своим восьмилетним сыном Митчеллом. «Я никогда не представляла это ему как что-то плохое и всегда при нем вела себя уверенно. Поэтому он всегда был очень добрым и принимающим», — отметила она.

Омфалоцеле поражает одного из 4,2 тысячи детей, но Кауфман считает, что недостаточно людей знают об этой проблеме. Она никогда не встречала других людей, которые страдали бы от этой же проблемы, до тех пор, пока не нашла онлайн-группу поддержки для других людей без пупков. Теперь она пытается привлечь общественное внимание к проблеме в соцсетях.

Ранее сообщалось, что врачи из офтальмологической клиники американского штата Техас выявили у пациента синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. Это редкое генетическое заболевание, при котором глаз, по словам врачей, становится похожим на Око Саурона из серии фильмов «Властелин колец».