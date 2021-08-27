Нигерия впервые заработала на нефти

Государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) сообщила о первой чистой прибыли (остатке прибыли после вычета обязательных платежей в бюджет страны) за 44 года. Предприятие заработало 287 миллиардов найр (698 миллионов долларов) в 2020 году и теперь станет коммерческим, пишет Bloomberg.

Государственная нефтяная компания Нигерии была основана в столице страны, Абудже, в 1977 году для добычи и продажи сырья в Африке. 26 августа президент Мухаммаду Бухари сообщил, что предприятие получило первый заработок с момента открытия. По его словам, компания потерпела убытки в 1,7 миллиарда найр (4,1 миллиона долларов) в 2019 году и в 803 миллиардов найр (два миллиарда долларов) годом ранее.

NNPC впервые опубликовала результаты аудита в 2019 году, после многих лет работы в условиях секретности из-за обвинений в коррупции. Когда президент Бухари пришел к власти в 2015 году, он пообещал повысить прозрачность деятельности государственных корпораций, в том числе и нефтяной госкомпании. В августе он подписал новый Закон о нефтяной промышленности (PIA), согласно которому NNPC будет зарегистрирована как коммерчески ориентированная организация. Новые правила предполагают, что «компания выплачивает надлежащую долю роялти, сборов, ренты, налогов и других платежей, причитающихся правительству, и что она должна выплачивать основную часть своей прибыли в виде дивидендов [акционерам] после удержания 25 процентов для реинвестирования», согласно отчету аудиторской фирмы KPMG. Как заявил президент Нигерии, NNPC было поручено «публиковать проверенные финансовые ведомости в соответствии с требованиями закона и в качестве реализации наших целей по обеспечению прозрачности и подотчетности государственных учреждений».

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Управляющий директор NNPC Меле Кьяри сообщил, что с принятием закона PIA у частных лиц появилась возможность приобрести долю в компании. До преобразования из государственной корпорации в компанию с ограниченной ответственностью, у NNPC были лишь государственные акционеры — федеральное правительство, власти штатов и муниципалитеты.

Международное энергетическое агентство (IEA) недавно сообщило, что доля Африки в общем объеме глобальных углеродных выбросов вырастет с двух до 4,5 процента к 2040 году из-за роста населения и экономики. Странам континента придется потратить миллиарды долларов на заводы по переработке нефти, чтобы сократить количество загрязнений. Однако президент Нигерии рассказал, что PIA предусматривает постепенное прекращение факельного сжигания газа для содействия целям Парижского соглашения об изменении климата. Кроме того, глава государства заявил, что закон поможет стране поучаствовать в глобальном энергетическом переходе, так как предусматривает инвестирование в возобновляемые источники энергии.

Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, имеет четыре нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 445 000 баррелей в день. Низкая производительность этих предприятий делает страну полностью зависимой от импорта бензина, а схемы доплаты NNPC за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке также обходятся стране в миллиарды долларов. Весной президент обещал начать постепенное сокращение субсидий и допустить к импорту топлива частные компании. Однако на данный момент NNPC продолжает быть единственным предприятием, покупающим нефть за рубежом.