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Дочь Джуда Лоу показала фигуру в бикини на новых фото

Модель Айрис Лоу снялась в бикини во время отдыха
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Фото: @lirisaw

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис поделилась новыми фотографиями в купальнике и взволновала поклонников. Серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 20-летняя манекенщица демонстрирует свою фигуру в комплекте бикини с принтом в разноцветную полоску. Ее запечатлели на пляже на фоне моря. Образ Лоу дополнили браслеты, небольшие серьги и минималистичный чокер. Публикация набрала больше 48 тысяч лайков.

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Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Просто идеальный рельеф. Богиня!», «Сногсшибательна», «Очаровательная девушка», «Очень горячо», «Выходи за меня», — писали они.

В июле Айрис Лоу снялась в бикини на яхте и взволновала подписчиков. На кадрах знаменитость позирует во время отдыха в Каннах. Ее запечатлели на борту и в воде в трикотажном бикини бело-коричневой расцветки. Образ модели дополнили множество аксессуаров.

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