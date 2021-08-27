США запретили военным базам в Европе покупать энергоресурсы у России

Минобороны США уведомило о запрете на использование энергетических ресурсов из РФ

Министерство обороны США запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение энергоресурсов у России. Уведомление об ограничениях на такие закупки опубликовано в официальном издании американского правительства Federal Register.

Пентагон представил финальный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS), «с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год».

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«Раздел 2821 запрещает использование энергетических ресурсов из Российской Федерации (РФ), что необходимо для усиления энергетической безопасности в Европе», — указывается в документе. При этом на объекты в Азии запрет не распространяется — к примеру, он не касается расположенных на этом континенте частей Турции, уточнили в Пентагоне.

Ранее в августе в США обновили санкционный список, касающийся строительства российского газопровода «Северный поток-2». Новые ограничительные меры ввели против четырех участников проекта, а также двух судов снабжения. К тому моменту в санкционный список против энергетического проекта было включено 12 23 физических и юридических лица.