Самолет протаранил машину при аварийной посадке посреди трассы и попал на видео

В Сан-Диего, США, одномоторный самолет совершил аварийную посадку посреди загруженной трассы и протаранил автомобиль. Момент приземления попал на видео, его опубликовал New York Post.

На кадрах с видеорегистратора видно, как воздушное судно ударилось о разделительную перегородку на автомагистрали, задев при этом несколько машин.

Сильнее всего пострадал автомобиль супружеской пары из Техаса, которая приехала в Калифорнию отпраздновать восьмую годовщину свадьбы. Когда путешественники ехали по дороге, они почувствовали резкий удар по крыше, после чего в машине разбились все окна.

«Мы были до смерти напуганы. Все задние кресла были в топливе, моя одежда промокла. Это явно та самая история с годовщины, которую мы расскажем нашим семьям», — прокомментировала случившееся женщина.

«Самолет на автостраде — событие довольно редкое, но все равно посоветую быть начеку и поглядывать иногда вверх», — предупредил водителей представитель Калифорнийского дорожного патруля Сальвадор Кастро (Salvador Castro).