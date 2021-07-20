Пилот-подросток экстренно посадил самолет посреди дороги и попал на видео

В США подросток экстренно посадил самолет посреди автомобильной дороги и спас себе жизнь. Аварийное приземление попало на видео, его публикует YouTube-канал FOX 29 Philadelphia.

Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, примерно в 12:30 по местному времени. 18-летний пилот Лэндон Лукас (Landon Lucas) летел над городом Оушен-Сити в штате Нью-Джерси, когда он столкнулся с проблемами в управлении самолетом.

Изначально молодой человек собирался долететь до запасной посадочной полосы в муниципальном аэродроме Оушен-Сити, однако план пришлось изменить — ради сохранения жизни было необходимо приземлиться как можно скорее.

Тогда подросток решил посадить воздушное судно на дороге в районе старейшего парка аттракционов в Нью-Джерси «Стальной пирс» — он надеялся, что на трассе не будет большого количества автомобилей.

По словам очевидцев, лайнер приземлился достаточно плавно и не задел проезжающий транспорт. На кадрах видно, как на мосту, который проходит над морем, стоит небольшой самолет посреди потоков машин.

Отмечается, что лицензию на управление самолетом Лукас получил пару месяцев назад.

«Это непросто, это действительно вызов. Я очень им горжусь. Просто феноменально, что он смог сделать это безопасно», — прокомментировал ситуацию пилот Джастин Дугари (Justin Dugary).