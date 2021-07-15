Полет в соседний город занял 17 часов вместо одного и был назван «рейсом в ад»

Полет из штата Невада в соседний штат Калифорния занял 17 часов вместо одного и был назван пассажирами «рейсом в ад». Об этом сообщает Daily Mail.

Так, самолет авиакомпании Allegiant Airlines, следовавший по маршруту Лас-Вегас — Стоктон, не смог приземлиться из-за отсутствия людей на диспетчерской вышке — пилотам не удалось получить сводку о погоде, необходимую для посадки. Тогда командир воздушного судна решил развернуть борт обратно.

Однако в Лас-Вегасе лайнеру было отказано в посадке из-за грозы и отсутствия видимости. Затем пилот направил самолет в Лос-Анджелес, где пассажиры были вынуждены провести почти всю ночь в комнате ожидания без туалетов — им не предоставили ни горячее питание, ни размещение в гостинице.

На следующее утро воздушное судно благополучно приземлилось в Стоктоне — общее время задержки рейса составило 17 часов.

Как позже объяснила представитель авиагавани Стоктона Хелен Нусдбаумер (Helene Nusdbaumer), диспетчерская вышка полностью автоматизирована, что позволяет ей работать самостоятельно. Отмечается, что в день инцидента, скорее всего, вышел из строя либо датчик видимости, либо система наземных наблюдений.

Длительный перелет в соседний город возмутил путешественников. «Это было ужасно, мы будто вечность кружили в небе», «В аэропорту нас оставили самих по себе со своими проблемами», «Пожилые люди слонялись по терминалу — им было плохо», «Это был настоящий рейс в ад», — рассказали пассажиры изданию.

Ранее в июле специалисты рассказали российским туристам о правах, которые имеет путешественник при задержке рейса. Так, если самолет не вылетел вовремя, то пассажир может отказаться от полета, потребовать возврата денег, компенсацию морального вреда или взыскать штраф с авиакомпании за несвоевременное прибытие в конечный пункт назначения.