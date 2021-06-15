Пассажир зло пошутил над стюардессой из-за задержки рейса и попал на видео

Пассажир зло пошутил над стюардессой из-за задержки рейса и был отчитан членом экипажа самолета авиакомпании American Airlines. Видео, на котором мужчина оскорблял бортпроводницу, опубликовано в аккаунте в TikTok одного из очевидцев произошедшего.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в город Шарлотт, штат Северная Каролина. Туристы накричали на членов экипажа за просьбу надеть маску, поскольку рейс был перенаправлен в город Роли из-за непогоды. По словам бортпроводников, пассажиры превратили полет в «сущий ад».

На видео один из путешественников выкрикивает непристойности стюардессе, называя ее «жирной гориллой». Также уточняется, что, когда один из членов экипажа объяснила пассажирам, что рейс приземлится в Роли для дозаправки, буйный мужчина саркастично заявил, что рейс был отменен, так как стюардессы не наелись, и предложил дать им шоколадный батончик.

«Для этого не было абсолютно никакого оправдания. Неважно, как ты выглядишь. Все заслуживают уважения. И каждый заслуживает равного наказания за грубость. Почему вы называете человека жирной гориллой?» — прокомментировал ситуацию автор видео Брент Андервуд (Brent Underwood).

Позже авиакомпания опубликовала официальное заявление, в котором попросила своих клиентов соблюдать меры безопасности и проявлять уважение к членам экипажа.

Ранее, в мае, нетрезвая бортпроводница американской авиакомпании Trans States Airlines обругала матом пассажиров и вела себя агрессивно во время рейса Денвер — Северная Дакота. «Пьяная и агрессивная стюардесса сказала, что если мы не пристегнем ремни, то нам ****** [конец]. Мне пришлось пойти в кабину пилота и сообщить, что на борту находится неадекватная сотрудница, которая пугает людей», — написала в Twitter одна из пассажирок.