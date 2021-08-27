Из электронных трудовых некоторых россиян начал пропадать стаж

Из электронных трудовых книжек стала исчезать информация о стаже работы на ликвидированных предприятиях. Из-за этого некоторые россияне рискуют остаться без положенной пенсии, пишет «Ридус».

Для того чтобы восстановить пропавшие записи в цифровой трудовой, нужно потратить много времени, а также столкнуться с бумажной волокитой, отмечает издание. «Запись в трудовой книжке с 1 марта 2007 года, а в электронной трудовой — с 31 декабря 2007 года, то есть восемь месяцев потеряно», — рассказала москвичка Светлана Антонова.

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Во второй компании, где она работала, Антонова обнаружила информацию в цифровой книжке о якобы прерывании стажа. «Теперь я, что ли, ежегодно должна проверять, все ли записи мне сделали в трудовую книжку? Это же ненормально!» — заявила собеседница издания.

В Пенсионном фонде России (ПФР) сказали, что обе компании были ликвидированы и помочь Антоновой будет проблематично. В ведомстве пообещали отправить запросы в архивы, но «не факт, что там что-то найдется». Женщина указала, что у нее имеется оригинал трудовой, где есть этот стаж со всеми печатями, но в ПФР заявили, что «просто трудовую книжку мы взять теперь не можем».

У еще одной жительницы Москвы Дины Коростелевой из рабочего стажа пропали два месяца. В пресс-службе ПФР посоветовали «обратиться к работодателю, который внес некорректные или неполные данные». Уже 7,7 миллиона россиян решили полностью перейти на электронную трудовую книжку.

Устраиваться на работу с электронными трудовыми стало можно с 1 января 2021 года. Бумажная трудовая после получения электронной выдается на руки, однако ее необходимо сохранить, поскольку в цифровом формате будут содержаться сведения только начиная с 2020 года.