Раскоронованного вора в законе Витю Щенка похоронили в Краснодаре

В Краснодаре состоялись похороны раскоронованного вора в законе Виктора Бегдаша, известного в криминальном мире как Щенок. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитет скончался 23 августа, причина смерти не сообщается.

Бегдаш родился в Краснодаре в 1954 году. Первый срок получил в 16 лет за кражу госимущества. Всего у него на счету десять судимостей, дважды его приговаривали за убийство. Витя Щенок также отсидел за вымогательство и хулиганство.

Его короновали в марте 1992 года, когда у него за плечами было 20 лет, проведенных на зоне. Он пользовался огромным авторитетом в арестантской среде. Однако у дерзкого и независимого Щенка начались конфликты с другими ворами в законе. В итоге через полтора года он лишился статуса: по официальной версии, из-за пристрастия к опию и вольного распоряжения не принадлежавшим ему лекарством. Неофициально считается, что его раскороновали после того, как он стал интересоваться у воров в законе судьбой общака.

Даже после утраты титула Виктор Бегдаш продолжал вести преступный образ жизни, считал себя вором. В начале 2000-х годов он именовал себя законником во Владимирском централе, где отбывал свой второй срок за убийство.