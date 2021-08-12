Умер российский вор в законе Блондин

Вор в законе Владимир Баркалов, известный в криминальных кругах как Блондин, умер от рака

В Болгарии (по другим данным, в Израиле) на 73-м году жизни от рака легкого скончался вор в законе Владимир Баркалов, в криминальных кругах известный как Блондин. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Уроженец Воронежа Владимир Баркалов был судим шесть раз, из них пять — за хулиганство. В Коми он отбывал наказание с влиятельным грузинским вором в законе Валерьяном Кучулория, в криминальных кругах — Писо.

В 1994 году Блондин был наделен статусом вора в законе после десятилетнего срока за мошенничество, разбой и наркотики.

После распада Советского союза вор в законе несколько раз привлекался к уголовной ответственности за наркотики, но избегал реального наказания, благодаря своей супруге-адвокату.

Не сумев распространить свое влияние на родине, в отличие от правившего в Воронеже более 20 лет Олега Плотникова, Баркалов закрепился в Подмосковье. После смерти земляка Блондин пытался занять его место.

Из-за ужесточения в России закона в отношении обладателей воровского титула, Блондин уехал в Черногорию.