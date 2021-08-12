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Суд рассмотрит жалобу на первый в России оправдательный приговор вору в законе

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Тенго Потийский
Тенго Потийский
Кадр: Русское Движение / YouTube
Апелляционный суд рассмотрит жалобу прокуратуры на оправдание Тенго Потийского

Апелляционный суд рассмотрит жалобу прокуратуры на первый в России оправдательный приговор вору в законе Тенгизу Гигиберии, известному в криминальном мире как Тенго Потийский. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание началось в четверг, 12 августа, в 9:30.

Следствие уверяло, что Тенго Потийский был коронован в 1997 году, а не позднее 2011 года нанес воровские татуировки. Однако 4 июня Липецкий областной суд оправдал его, постановив, что гражданин не может нести ответственность за действия, совершенные до вступления в силу статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии (появилась в апреле 2019 года).

К тому же, как пояснил суд, следователи не представили, какие преступления авторитет совершил в своем статусе уже после принятия антиворовской нормы.

Прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор.

Тенго Потийский отсидел 17 лет за незаконное хранение оружия, разбой и убийство. Его очередной срок заканчивался в сентябре 2020 года, но за два месяца до выхода из колонии против него возбудили уголовное дело по антиворовской статье.

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