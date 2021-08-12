Отменен первый в России оправдательный приговор вору в законе Тенго Потийскому

Первый в России оправдательный приговор, вынесенный вору в законе Тенгизу Гигиберии, известному как Тенго Потийский, был отменен по представлению прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции, материалы дела возвращены в надзорное ведомство для устранения недостатков.

Прокуратура указала на незаконность оправдательного приговора, вынесенного Липецким областным судом, поскольку сам Тенго Потийский на процессе признался, что был коронован в 1997 году и до сих пор является вором в законе. «Сам Гигиберия мог и может отказаться от этого статуса, которым обладает, и его обещание сложить с себя статус вора в законе не выдерживает никакой критики», —заявил в апелляции прокурор.

Гигиберия отказался от участия в заседании суда. Его адвокат указал, что статус вора не имеет никакого значения и юридической значимости.

Тенго Потийский отсидел 17 лет за незаконное хранение оружия, разбой и убийство. Его очередной срок заканчивался в сентябре 2020 года, но за два месяца до выхода из колонии против него возбудили уголовное дело по антиворовской статье. 4 июня суд оправдал его и освободил из-под стражи.