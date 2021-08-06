Дело вора в законе Лехи Питерского передали в суд

МВД завершило расследование уголовного дела в отношении вора в законе АлексеяГудыны, известного в криминальном мире как Леха Питерский или Леха Иркутский. Об этом сообщает издание 53news.ru.

Материалы в отношении 47-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Амурской области направлены для рассмотрения по существу в Новгородский областной суд.

По данным следствия, авторитет имеет преступное влияние в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Он наполняет «воровской общак» за счет незаконно добытых денег, занимает высшее положение в преступной иерархии, распространяет преступные традиции и обычаи. Он также назначил своих приближенных на лидирующие позиции неформальной преступной иерархии в исправительных учреждениях области.

Гудына был задержан в июне 2020 года в Кречевицах, куда приехал погостить у матери. Никакого сопротивления он не оказал. Ему вменили статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Леха Питерский входил в Братскую организованную преступную группировку, известную своей особой жестокостью. В 2001 году он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания по уголовному делу, и с тех пор жил по поддельным документам. В разное время он выдавал себя за Андрея Ильина и Андрея Сидоренко.